Медведев призвал выслать послов ЕС, отказавшихся встречаться с Лавровым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Послов Евросоюза, отказавшихся встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в преддверии выборов президента страны, следовало бы выслать из государства, выразил мнение глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Twitter (Х). По его словам, уровень дипотношений с соответствующими европейскими странами можно было бы понизить.

4 марта Лавров заявил, что не так давно пригласил послов ЕС, чтобы поговорить перед выборами, но они ответили отказом за два дня до встречи.

Этих послов следовало бы выдворить из России, а уровень дипломатических отношений стоило бы снизить, — отметил Медведев.

Он добавил, что отказ послов Евросоюза встречаться с Лавровым всецело расходится с идеей существования дипломатических миссий.

Ранее Сергей Лавров в ходе Всемирного фестиваля молодежи заявил, что посольства стран Евросоюза готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в России. Заниматься подобным представители посольств не имеют права, подчеркнул дипломат.

Кроме того, председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев указывал, что американская неправительственная организация Freedom House активно участвует в дискредитации российских выборов. Он допустил, что ее работа может стать нежелательной в РФ.