Лавров обвинил Европу в намерении поддержать оппозицию в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Посольства стран Евросоюза готовят механизмы для поддержки несистемной оппозиции в России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Всемирного фестиваля молодежи, передает корреспондент NEWS.ru. Заниматься подобным представители посольств не имеют права, подчеркнул политик.

У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься, — сказал Лавров.

Он рассказал, что всех послов ЕС пригласили на встречу по этому поводу, но те отказались за два дня до нее. Дипломат предложил слушателям вообразить себе отношения со странами, чьи представители так себя ведут.

До чего доходят манеры этих заклятых партнеров, — посетовал Лавров.

Ранее сегодня председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что американская неправительственная организация Freedom House активно участвует в дискредитации российских выборов. Он допустил, что ее работа может стать нежелательной в РФ.