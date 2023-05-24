В Госдуме назвали трепанацию черепа Залужного приятным известием Депутат ГД Журавлев назвал возможное тяжелое ранение главкома ВСУ Залужного приятным известием

Фото: Global Look Press

Валерий Залужный

Ранение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является приятным известием, сообщил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что Залужный стоял у истоков российско-украинского конфликта и уже успел стать символом украинской армии на Западе. По словам парламентария, генералу даже предрекали, что он может сменить Владимира Зеленского на президентском посту.

Возможные тяжелые ранения или даже гибель Залужного давно уже муссируются в прессе, и для нас это, конечно, довольно приятное известие. Знаковая фигура киевского режима. <...> С другой стороны, никто не исключает, что это часть информационной игры — чтобы ввести нас в заблуждение и, наоборот, сделать менее внимательными накануне важных маневров ВСУ, — отметил Журавлев.

Если бы Залужный получил тяжелое ранение при ракетном ударе, такое точное попадание послужило бы хорошим сигналом для украинских военных, которые никак не могут начать контрнаступление, отметил депутат.

Следует добавить, что, так или иначе, всех, кто имеет отношение к убийствам российских военных и тем более мирных жителей, — а Залужный совершенно точно из числа тех, с чьего ведома происходили массовые обстрелы, — ждет пуля или осколок. Единственный шанс избежать — сдаться в плен и предстать перед справедливым трибуналом, — заключил зампред комитета ГД по обороне.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что главком ВСУ получил травму головы и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара ВС РФ под Херсоном в начале мая. По словам собеседника агентства, Залужному оказали первую помощь в Николаеве, откуда доставили в военный госпиталь в Киеве, где главкому ВСУ сделали трепанацию черепа. Источник утверждал, что Залужный будет жить, но не сможет вернуться к командованию армией, его состояние также осложнено сахарным диабетом.