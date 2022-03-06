В Госдуме назвали переговоры с Зеленским бесполезными

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Американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что Госдеп, Пентагон, а также другие ведомства США готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся покинуть территорию страны. По информации журналистов, одним из таких сценариев является появление в Польше украинского правительства в изгнании. При этом уточняется, что его может возглавить нынешний президент Украины.

Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай, — заявил газете источник. В издании добавили, что американская сторона обсудила с Зеленским возможность переезда вместе с семьёй из Киева во Львов....