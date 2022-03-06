В Госдуме назвали переговоры с Зеленским бесполезными
Депутат Госдумы Шеремет назвал переговоры с Зеленским бесполезными
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:37, 06 марта 2022
Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press
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Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Владимиром Зеленским бесполезными. Он обвинил украинского лидера в том, что тот находится по полным контролем «западных кураторов». Он добавил, что националисты в стране учинили настоящий террор, сообщает РИА Новости.
Вести переговоры с Зеленским бесполезно. Он находится под полным контролем западных кураторов и влиянием главарей националистических батальонов, — заявил Шеремет.
Парламентарий призвал «срочно остановить этот беспредел». Для этого, по словам политика, необходимо ускорить проведение специальной операции на Украине.
Американская газета The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что Госдеп, Пентагон, а также другие ведомства США готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся покинуть территорию страны. По информации журналистов, одним из таких сценариев является появление в Польше украинского правительства в изгнании. При этом уточняется, что его может возглавить нынешний президент Украины.