В Германию доставили крупную партию БМП Bradley для Украины Nordsee Zeitung: в Европу доставили около 60 американских БМП Bradley для нужд ВСУ

Фото: Oz Suguitan / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Германию была доставлена крупная партия американской техники, включая более 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета Nordsee Zeitung. Отмечается, что техника находится в порту города Бремерхафен на северо-западе страны. По информации издания, всего было отгружено более 150 единиц техники.

Порядка 150 единиц американской техники находятся в порту города Бремерхафен в Германии. Среди них около 60 боевых машин пехоты Bradley, — сказано в публикации.

О том, что в Европу была отправлена партия из более чем 60 БМП Bradley, сообщило американское командование в конце января. Журналисты добавили, что остальная часть машин может быть предназначена «для так называемого другого обмена с Польшей».

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений. Отмечается, что в оборонном ведомстве страны опасаются, что у Вашингтона снизится боеготовность в случае будущих конфликтов. Еще одной причиной, по информации газеты, является опасение, что Киев будет использовать данные ракеты для нанесения ударов по территории России.

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.