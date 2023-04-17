В Германии захотели примирить США и Китай Глава МИД Германии Бербок: есть необходимость скорейшей встречи Китая и США по Тайваню

Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила телеканалу ZDF, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган должны провести встречу на фоне ситуации вокруг Тайваня как можно скорее. Она добавила, что возможные переговоры осложнились на фоне сбитого в США китайского аэростата, который в Вашингтоне заподозрили в сборе разведданных.

На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем эта встреча состоялась, — сказала Бербок.

Она при этом не уточнила, обращался ли немецкий МИД в представительства обеих стран с этим призывом.

Ранее председатель комитета палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что президент США Джо Байден не предпринимает усилий для того, чтобы предотвратить третью мировую войну на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня. Он добавил, что Соединенные Штаты окажутся в максимальной опасности, начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года. Он также возложил вину на остальных членов нынешней американской администрации и отметил, что «глубоко разочарован бездействием».