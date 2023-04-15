Байдена заподозрили в безразличии к угрозе третьей мировой войны Конгрессмен Галлахер: Байден не принимает усилий для предотвращения третьей мировой войны

Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / Global Look Press

Председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер заявил, что президент США Джо Байден не предпринимает усилий для того, чтобы предотвратить третью мировую войну на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, сообщает телеканал Fox News. Он добавил, что Соединенные Штаты окажутся в максимальной опасности, начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года.

Администрация Байдена не принимает безотлагательных действий, чтобы предотвратить Третью мировую войну. <...> На мой взгляд, в особенности начиная с выборов на Тайване в январе 2024 года, мы окажемся в максимальной опасности. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить войну, и гарантировать, что этого никогда не произойдет, — сказал Галлахер.

Он также возложил вину на остальных членов нынешней американской администрации и отметил, что «глубоко разочарован бездействием».

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем является крепким. По его словам, этому способствовали лидеры двух стран — президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Глава американской разведки при этом отметил, что Пекин до сих пор не решился отправить Москве вооружения. Он подчеркнул, что в случае поддержки России со стороны Китая поставками вооружений, последний нивелирует шансы на роль посредника в урегулировании украинского конфликта.