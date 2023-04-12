В ЦРУ позавидовали дружбе России и Китая Директор ЦРУ Бернс: сотрудничество между Россией и Китаем является крепким

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что нынешнее сотрудничество между Россией и Китаем является крепким, пишут «Известия». По его словам, этому способствовали лидеры двух стран — президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Глава американской разведки при этом отметил, что Пекин до сих пор не решился отправить Москве вооружения.

Я считаю сотрудничество между Китаем и Россией под руководством Си Цзиньпина и Владимира Путина крепким. Визит Си Цзиньпина в Москву, состоявшийся несколько недель назад, также подчеркивает этот характер отношений, — сказал Бернс.

Он подчеркнул, что в случае поддержки России со стороны Китая поставками вооружений, последний нивелирует шансы на роль посредника в урегулировании украинского конфликта.

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов ранее рассказал, что заявление главы комитета по международным делам Верховной рады Александра Мережко о том, что у Китая нет прав на Тайвань, снизили шансы на переговоры президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. Он объяснил, что Пекин не будет вести диалог со страной, чья позиция по полуострову не совпадает с китайской.