21 января 2026 в 12:38

В Европе пришли в смятение из-за «подарка» для Путина со стороны Трампа

Die Welt: политика Трампа на европейском треке стала подарком для России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для российского лидера Владимира Путина, сообщает Die Welt. По мнению аналитиков издания, помощь Вашингтона Киеву иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий.

Также эксперты отметили, что хозяин Белого дома теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и начать торговый конфликт с Евросоюзом. Аналитики считают, что европейцев низвели до роли «пережитка прошлого трансатлантического миропорядка» и тем самым «зажали» в позиции слабости, из которой РФ может извлечь долгосрочную выгоду.

Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком, — резюмировали авторы публикации.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Трамп стремится навсегда войти в историю и одновременно сравняться с Путиным. Так он прокомментировал проводимую американцами политику и желание главы Белого дома «изменить цвет» Гренландии на карте мира.

До этого Трамп отреагировал на планы Брюсселя применить против Вашингтона так называемую торговую базуку. Глава государства заверил, что все действия Европы, направленные против Соединенных Штатов, обернутся против нее самой рикошетом.

