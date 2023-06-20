В Германии раскрыли данные по запасам артиллерийских снарядов Der Spiegel: в ФРГ осталось около 20 тысяч осколочно-фугасных артиллерийских снарядов

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

В распоряжении бундесвера на сегодняшний день осталось порядка 20 тысяч снарядов калибра 155 мм, сообщает Der Spiegel. По информации издания, власти Германии планируют нарастить производство снарядов. Для этого заключен контракт на €118 миллионов.

Министр обороны страны Борис Писториус намерен обратиться в Бундестаг для получения средств на оптовую закупку боеприпасов. К 2031 году, в соответствии с нормативами НАТО, Германия должна иметь около 230 тысяч 155-миллиметровых снарядов, — сказано в публикации.

Отмечается, что Берлин в результате производства боеприпасов в следующем году, запасы страны увеличатся на 18 тысяч снарядов.

Ранее министр международного сотрудничества и стратегического партнерства Украины Сергей Боев рассказал, что Киев ведет переговоры с представителями ОПК Запада об увеличении производства, в том числе беспилотников, и готовится подписать контракты в ближайшем будущем. Глава ведомства уточнил, что речь идет в том числе об открытии предприятий на территории Украины.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его не предоставил Запад. По его словам, он сообщит о том, что оружия «было достаточно» после победы Украины. Глава ведомства добавил, что, если Украина потерпит поражение, значит «помощи было недостаточно».