На Украине нашли решение «снарядному голоду» Reuters: Украина договаривается с западными оружейниками о работе на территории страны

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр международного сотрудничества и стратегического партнерства Украины Сергей Боев рассказал Reuters, что Киев ведет переговоры с представителями ОПК Запада об увеличении производства, в том числе беспилотников, и готовится подписать контракты в ближайшем будущем. Глава ведомства уточнил, что речь идет, в том числе, об открытии предприятий на территории Украины.

Мы ведем с ними очень подробные переговоры. И мы уверены, что в ближайшие несколько месяцев у нас будут подписаны контрактные соглашения, — сказал Боев.

По его словам, контракты могут быть подписаны в ближайшие несколько месяцев.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России в ночь на 19 июня нанесли ракетный удар по местам хранения техники иностранного производства. Также были поражены два склада боеприпасов армии Украины в районе города Запорожье. Он добавил, что российскими системами ПВО за сутки перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 14 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.