СМИ узнали о хитростях украинских танкистов, избегающих контрнаступления Spiegel: украинские танкисты прибегают к хитростям, чтобы избежать боя в контрнаступлении

Фото: Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские танкисты — участники контрнаступления в районе Запорожья имитируют поломки своих машин, не желая участвовать в боях с российскими силами. Об этом журналистам немецкого издания Der Spiegel рассказали представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного близ боевых действий.

22-летний заряжающий с позывным Гудзик сообщает, что есть солдаты, которые отказываются от участия в войне. Некоторые имитируют повреждения танка, лишь бы не идти в бой, — говорится в материале издания.

Журналисты отмечают, что их собеседники не осуждают «отказников», аргументируя это тем, что в случае попадания снаряда противника в башню танка находящиеся внутри «станут кучкой пепла».

Танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard наехали на мины, которые ВС РФ «заложили почти что повсюду». В результате один танк не подлежит восстановлению, второй не может двигаться, а третий сложно достать из-за обилия мин, преграждающих путь до машины.

Ранее источники из числа украинских чиновников рассказали американскому изданию The Washington Post о том, что Киев не может откладывать контрнаступление, он должен достичь успехов летом и осенью, чтобы показать Западу, что может противостоять России. При этом собеседники издания признали, что наступление приведет к значительной потере техники и большим человеческим жертвам.