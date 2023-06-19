ВС России нанесли сокрушительный удар по складам с иностранной техникой ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в ночь на 19 июня нанесли ракетный удар по местам хранения техники иностранного производства, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также были поражены два склада боеприпасов армии Украины в районе города Запорожье.

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, — сказал Конашенков.

Он добавил, что российскими системами ПВО за сутки перехвачено пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожено 14 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что подразделения Воздушно-десантных войск РФ уничтожили опорный пункт ВСУ. На видео, опубликованном в Сети, показано, как российские военные прибыли на место и нанесли удар с дистанции до 300 метров с разных огневых точек. Десантники в бой с противником не вступали. После уничтожения опорного пункта они отошли на занятые позиции.