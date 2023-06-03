Уничтожение опорного пункта ВСУ сняли на видео Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ во время выполнения задач СВО

Подразделения Воздушно-десантных войск РФ уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео опубликовал Telegram-канал Zvezdanews. На нем показано, как российские военные прибыли на место и нанесли удар с дистанции до 300 метров с разных огневых точек. Десантники в бой с противником не вступали. После уничтожения опорного пункта они отошли на занятые позиции.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что авиация российских войск уничтожила командный пункт 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины недалеко от Северска. Артиллерия группировки поразила взводные опорные пункты противника около Богдановки и Котельников в ДНР.

Астафьев добавил, что в районе Спорного самоходными минометами «Тюльпан» и «Пион» были накрыты огневые позиции подразделений ВСУ. Также под удар попала железнодорожная станция разгрузки в Курахово.

Ранее сообщалось, что ВСУ сдадут следующим после Артемовска Часов Яр. Такой вывод сделала «Русская Весна» после просмотра видеозаписей украинских военных. Украинская сторона демонстрируют виды полуразрушенного населенного пункта, а бойцы ВСУ называют оставшихся в нем жителей «бомжами и ждунами», намекая, что люди ожидают перехода города под контроль российских военных.