Кулеба рассказал, сколько еще Украине понадобится вооружений Кулеба: сколько бы ни дали оружия, будет мало, пока не закончен конфликт

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что оружия всегда будет недостаточно, сколько бы его ни предоставил Запад, передает РИА Новости. По его словам, он сообщит о том, что оружия «было достаточно», после победы Украины. Глава ведомства добавил, что если Украина потерпит поражение, значит, «помощи было недостаточно».

Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит, помощи было недостаточно, — сказал Кулеба.

Он при этом не стал давать оценку контрнаступления ВСУ. О начале операции рассказывал президент Украины Владимир Зеленский в начале 2023 года. Однако она откладывалось до начала июня. В первые дни контрнаступления стало известно о потере ВСУ части западной техники.

Ранее сообщалось, что украинские танкисты — участники контрнаступления в районе Запорожья имитируют поломки своих машин, не желая участвовать в боях с российскими силами. Об этом журналистам немецкого издания Der Spiegel рассказали представители экипажа танка Leopard 2, расквартированного близ боевых действий.