В Германии призвали ответить США из-за «Закона о снижении инфляции» Немецкий депутат Эрнст призвал ответить США из-за «Закона о снижении инфляции»

Фото: Frederic Kern / www.imago-images.de / Global Look Press

Глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст заявил «Известиям», что ФРГ и Евросоюз должны создать программу, эквивалентную американскому «Закону о снижении инфляции». Он добавил, что одна лишь разница в ценах на энергоносители в Германии, Европе и США может привести к сокращению промышленности в стране. Парламентарий отметил, что уходящие из Германии компании вряд ли вернутся.

Только разница в ценах на энергоносители в Германии, Европе и США может привести к сокращению промышленности в ФРГ. Я боюсь, что в ближайшие несколько лет немецкая промышленность окажется в невыгодном конкурентном положении, — сказал Эрнст.

По его словам, Германию ждет рецессия из-за сокращения потребительских расходов.

В США начался процесс реиндустриализации экономики с целью восстановления национальной промышленности за счет мощностей стран Евросоюза, ранее рассказал Михаил Хазин. По его словам, об этом свидетельствует программа Штатов по переносу производства из Германии. Эксперт напомнил, что этот процесс происходит после отказа Берлина от российского газа и введения санкций против Москвы, что произошло по указанию Вашингтона.