В Германии пожаловались на масштабные убытки из-за Украины Rheinische Post: ФРГ потеряла €100 миллиардов из-за роста затрат на электроэнергию и СВО

Фото: Bernd Wüstneck / dpa / Global Look Press

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер рассказал изданию Rheinische Post, что из-за спецоперации на Украине и резкого роста затрат на электроэнергию Германия в 2022 году потеряла €100 миллиардов. Эксперт добавил, что это почти приравнивается к 2,5% ВВП. Он выразил уверенность в том, что в ближайшие годы эти убытки продолжат расти.

Конфликт на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики, — сказал Фрацшер.

Он отметил, что Германия пострадала больше других в Европе прежде всего из-за своей зависимости от российских энергоресурсов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках десятого пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России. В Еврокомиссии предложили усилить обязательства по предоставлении данных о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями.