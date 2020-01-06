https://static.news.ru/photo/20dcca24-31f6-11ea-b4ed-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр осудила ракетный удар Ирана против военных баз США в Ираке.

По её словам, теперь «от иранцев зависит то, чтобы они не втягивались в дальнейшую эскалацию напряжённости». Об этом сообщает Associated Press.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Эйн-аль-Асад и базе в Эрбиле. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «всё в порядке».

Как ранее писал NEWS.ru, Вашингтон с большой долей вероятности ответит силой на ракетную атаку Ирана по объектам США в Ираке, считает военный аналитик.