В Германии назвали «театром абсурда» резолюцию по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/a0ca819a-a90f-11eb-b661-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Резолюция Европарламента по «Северному потоку — 2» является «театром абсурда». Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт пояснил, что Европе необходимо сотрудничество с Россией и Китаем, чтобы спасти свою экономику от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, но вместо этого происходят противостояние и ломка глобализации.

Европарламент просто расписался в своей непрагматичности и оторванности от реальности. Это настоящий театр абсурда, — отметил политолог.

Александр Рар считает, что некоторые европейские страны переживают из-за того, что несмотря на проблемы, Россия не слабеет. По его мнению, эти государства находятся в отчаянии.

Россия заканчивает успешно войну в Сирии. А США выходят из Афганистана. «Северный поток — 2» достраивается. И всё это продолжает работать. В Германии есть политики, которые ездят в Россию и выступают против санкций. Это шок для русофобов, — пояснил Рар.

Он добавил, что даже несмотря на требования ряда стран, европейский парламент не сможет свернуть деловые отношения с Москвой. Рар назвал русофобию и нежелание сотрудничать с Россией «паром в большой европейской бочке». Эксперт напомнил, что «Северный поток — 2» продолжает развиваться дальше.

Ранее Европарламент поддержал антироссийскую резолюцию. В ней европейских политиков призывают отключить Россию от банковской системы SWIFT, а также остановить строительство «Северного потока — 2». Утверждается, что ЕС энергетически зависит от России, а это можно снизить блокировкой строительства СП-2.

При этом премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за скорейший ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», поскольку Германия нуждается в надёжных поставках газа. Он пояснил, что 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе приходится на Россию.