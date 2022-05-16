В Германии назвали первую «жертву» от эмбарго на российскую нефть Der Spiegel: НПЗ на востоке Германии станет первой жертвой от эмбарго на российскую нефть

Фото motiva.com

Колумнист немецкого издания Der Spiegel Сабина Реннефанц в своей статье заявила, что возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии. По её словам, на кон поставлено существование нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Шведте-на-Одере в восточной части страны. Она пояснила, что предприятие получает сырьё исключительно из России по трубопроводу «Дружба».

В Шведте <...> кризис теперь может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тысяч человек. Начинается поворотный момент, на Востоке, снова, — написала Реннефанц.

Она добавила, что девять из десяти автомобилей в Берлине работают на топливе с завода в этом городе. Журналист указала на то, что местное население не поддерживает действия властей, включая решение о поставках оружия Украине.

Немецкие власти планируют отказаться от российской нефти до конца года, не дожидаясь консенсуса партнёров по Европейскому союзу в вопросе коллективного эмбарго, сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников. Отмечается, что Германия не откажется от своего плана, даже если Европа не сможет прийти к единому мнению по этому вопросу. По сведениям журналистов, канцлер ФРГ Олаф Шольц твёрдо «намерен продвигать свой национальный план» санкционного давления на Россию.