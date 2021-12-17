В Германии назвали неприемлемыми требования России к НАТО

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот считает неприемлемыми выдвигаемые Россией предложения по гарантиям безопасности, включающие требование к НАТО отказаться от расширения на восток. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он заявил, что страны Восточной Европы не являются сферой влияния Москвы.

Мы сейчас, вероятно, находимся на этапе, когда делаются предложения, которые можно обсуждать. Но это предложение, конечно, неприемлемо. Так не пойдёт, — сказал Рот.

Он подчеркнул, что страны Восточной Европы не являются сферой влияния Москвы. Глава комитета призвал Европу выработать общую реакцию на якобы имеющее место наращивание Россией войск у границ с Украиной.

Между тем министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время визита в Литву заявила, что страны, входящие в НАТО, на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете предложения России по гарантиям безопасности. При этом, по её словам, нельзя допустить, чтобы Москва предписывала партнёрам по Альянсу, как им себя позиционировать.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины и других стран бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-брифинге заявил, что Москва призывает Вашингтон самым серьёзным образом отнестись к предложению РФ по гарантиям безопасности. По его словам, российская сторона «хоть завтра» готова провести переговоры со своими американскими коллегами.