В Германии испугались «ядерного армагеддона» Депутат бундестага Дагделен: поставки оружия Киеву могут привести к третьей мировой войне

Фото: Philipp Znidar / dpa / Global Look Press

Председатель парламентской группы от партии Левых в бундестаге Севим Дагделен заявила, что в случае дальнейших поставок оружия Украине ситуация может перерасти в «ядерный армагеддон», пишет китайская газета Global Times. Немецкий парламентарий отметила, что избежать третью мировую войну позволит поиск дипломатического выхода из конфликта.

Чтобы остановить перерастание конфликта на Украине в Третью мировую войну и ядерный армагеддон нам необходимо отказаться от военной логики эскалации. Необходимо найти дипломатический путь выхода из кризиса, — сказала Дагделен.

По ее словам, ситуацию усугубляет отказ НАТО от табу на поставки вооружений Киеву.

Ранее издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений. Отмечается, что в оборонном ведомстве страны опасаются, что у Вашингтона снизиться боеготовность в случае будущих конфликтов. Еще одной причиной, по информации газеты, является опасение, что Киев будет использовать данные ракеты для нанесения ударов по территории России.

Ранее глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.