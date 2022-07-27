В G7 назвали дату введения ограничений цен на нефть из России Reuters: страны G7 могут ввести ограничения цен на нефть из России к 5 декабря

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Страны «Большой семерки» могут ввести ограничение цен на российскую нефть к 5 декабря 2022 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7. Предполагается, что тогда должны вступить в силу санкции ЕС против морского импорта черного золота из РФ.

Цель здесь — согласовать сроки, которые ЕС уже установил. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно, — сказал собеседник агентства

В конце июня США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия и Великобритания договорились изучить вопрос о подготовке механизма по установлению предельных цен на российскую нефть. Подчеркивалось, что к таким мерам участники «большой семерки» намерены прибегнуть, чтобы ограничить финансирование спецоперации на Украине. Лидеры предложили установить цену на уровне, превышающем издержки производства в России, «чтобы обеспечить Кремлю стимул для продолжения добычи», но намного ниже текущих высоких рыночных цен.

К сотрудничеству по этому вопросу в настоящее время пытаются привлечь Китай и Индию, приобретающих российскую нефть со скидкой, сказал источник агентства. По его словам, несколько азиатских стран «заинтересованы либо в присоединении к коалиции, либо в лучшем понимании ценовой точки, на которой будет установлена цена». Последнее им необходимо, чтобы укрепить свои позиции в переговорах с РФ по будущим контрактам, объяснил представитель G7.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что РФ откажется от поставок нефти тем странам, которые введут на нее ценовые ограничения. По ее словам, Москва сможет переориентироваться на те государства, которые будут готовы к сотрудничеству.