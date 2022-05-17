В ФРГ связали поражение партии Шольца с Украиной Welt: поражение партии Шольца на местных выборах в ФРГ связано с его украинской политикой

Олаф Шольц / Фото IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца уступила конкурентам на региональных выборах в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Причём, СДПГ показала худший результат за всю свою историю, и это, в том числе можно связать с политикой Шольца по Украине, сообщает Die Welt.

«Социал-демократическое десятилетие», провозглашённое канцлером Олафом Шольцем после победы на федеральных выборах в сентябре, сократилось до нескольких месяцев, — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что кроме вопросов внутриполитического характера для жителей самой густонаселённой федеральной земли важным были и действия властей по отношению к Киеву.

Политика по Украине тоже играет роль, — заявили в издании.

Die Welt указало на соцопрос, который провёл институт Infratest dimap. По его данным курс Шольца по Украине называют верным только 46% жителей региона.

Победу на выборах в региональный парламент с результатом 35,7% голосов одержал Христианско-демократический союз (ХДС), СДПГ оказалась второй (26,7%), а «зелёные» (18,2%) — третьими.

Ранее стало известно, что Германия, являющаяся лидером Европы, стремительно теряет свои позиции. Лидерами становятся такие «страны-карлики», как Польша и Литва, заявил эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. Собеседник связывает этот процесс с сильной политизированностью ФРГ, для которой сложившаяся ситуация является патовой.