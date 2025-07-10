Трамп шокировал европейских коллег политикой по Украине Politico: в Европе не доверяют новой позиции Трампа по Украине

Европейские страны относятся с недоверием к изменениям в политике президента США Дональда Трампа по Украине, сообщает издание Politico. Европа готовится к разным сценариям, в том числе к полному прекращению поставок оружия Киеву.

Действия Вашингтона шокировали европейских лидеров, отметили журналисты. Политики находятся в замешательстве и не понимают, кто руководит действиями Пентагона. Теперь в Европе уверены, что стратегия Трампа по Украине «похоже, может изменяться по чистой прихоти».

Источники газеты среди европейских чиновников пожаловались, что Вашингтон не предоставляет должного количества информации. Они указали на резонанс между позицией президента США и Пентагона по Украине.

Ранее западные журналисты сообщили, что президент США частично утвердил поставку военной помощи для Киева. Речь идет о списке вооружения лидера Украины Владимира Зеленского с июньского саммита НАТО в Гааге. В газете пояснили, что Киев просил «об очень конкретных вещах», и часть из них американский политик одобрил.