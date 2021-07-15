В Европарламенте рассказали, в каком случае не признают выборы в Госдуму

Комитет Европарламента заявил, что не будет признавать выборы в Государственную думу в том случае, если международные нормы при их проведении будут нарушены. Об этом говорится в докладе комитета по России.

Члены [комитета] пришли к выводу, что Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведёнными с нарушением демократических принципов и международных норм, — указано в документе.

Автором инициативы стал евродепутат от Литвы Андриус Кубилиус. В случае непризнания выборов он предложил приостановить участие россиян в международных парламентских ассамблеях. В документе указано, что «Россия может быть демократической страной», а Евросоюз должен разработать всеобъемлющие принципы и стратегию взаимодействия с Москвой.

Наша первостепенная задача — защищать демократию. ЕС и его институты должны исходить из того, что перемены в России возможны, — говорится в заявлении.

Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября. 32 партии смогут выдвинуть кандидатов на голосование. Регистрация претендентов будет закончена 4 августа.

Ранее стало известно, что на сентябрьских выборах в Госдуму желающие не смогут подключиться к онлайн-наблюдению. Оно будет доступно только для участников выборов. Такое решение приняла ЦИК. Зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил, что доступ к трансляциям будет у избиркомов всех уровней, у кандидатов, их партий и у центров наблюдения.