В Европарламенте раскритиковали действия ВСУ на фронте Депутат Европарламента Дэйли: ВСУ состоят из необученных новобранцев

Фото: Dwi Anoraganingrum / www.imago-images.de / Global Look Press

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дэйли на своей странице в Twitter возмутилась тем, что ВСУ на самом деле состоят из необученных новобранцев, которых командиры отправляют в бой и устраивают им репрессии за дезертирство. Она обратилась к западным странам с призывом прекратить вооружать Украину и начать диалог. Она раскритиковала западных военных и отметила, что ее «тошнит от них».

Командование в Киеве отправляет сражаться рекрутов без подготовки и опыта, а за массовые оставления позиций устраивает дезертирам репрессии. Это не может продолжаться бесконечно, и вы, отвратительные генералы, сидите здесь и заставляете этих людей идти на смерть, меня тошнит от вас, — написала Дэйли.

С ней согласились подписчики, которые отметили, что Запад втягивает всю Европу в прямое столкновение с Россией.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Украина стягивает к Артемовску серьезные резервы, поскольку Киев решил не сдавать город. При этом ВСУ на данный момент находятся в менее выгодном положении, чем российские войска. Он пояснил, что украинская армия не может пополнить боеприпасы и получить подкрепление, тогда как Вооруженные силы России этих возможностей не лишены.