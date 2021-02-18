В ЕС и США убеждены в необходимости усиления НАТО

https://static.news.ru/photo/4644544e-7223-11eb-abbd-96000091f725_660.jpg Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global look Press

Главы МИД Франции, Германии, Великобритании и госсекретарь США выразили единое мнение о необходимости усиления Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении, распространённом по итогам консультаций глав внешнеполитических ведомств четырёх стран.

Министры сошлись на важности дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы Альянс соответствовал сегодняшней стратегической реальности на основе рекомендаций аналитической группы НАТО, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите в этом году, будет нацелена на сдерживание России и Китая.

Как сообщал NEWS.ru, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что «Угроза с Востока» используется странами Запада для сохранения единства в Североатлантическом альянсе.