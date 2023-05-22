В ЕС готовятся к тому, что Байден может проиграть выборы в США в 2024 году CNBC: европейские чиновники готовятся к возможному поражению Байдена на выборах

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Чиновники Евросоюза готовятся к тому, что действующий президент США Джо Байден может не выиграть на выборах в 2024 году, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. По данным телеканала, тесное сотрудничество Соединенных Штатов и Евросоюза может измениться, «когда в Белом доме появится кто-то вроде Трампа».

Между ЕС и нынешней администрацией США существует беспрецедентно тесное сотрудничество и координация. <...> ЕС осознает, что это (сотрудничество. — NEWS.ru) не является данностью и такой подход может измениться, когда в Белом доме появится кто-то вроде [экс-президента США Дональда] Трампа, — сказал источник.

По мнению главного аналитика Института Милкена Кевина Клоудена, если главой США станет член Республиканской партии, то страна может прекратить финансовую и военную поддержку Украины.

Ранее бывший госсекретарь Хиллари Клинтон предположила, что победа Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США станет концом для Украины и для демократии в Штатах. Говоря о перспективах второго срока действующего главы государства, 75-летняя Клинтон отметила, что возраст Джо Байдена — это «вопрос», который избиратель «имеет право рассмотреть» для принятия решения на выборах.