В ЕЦБ считают, что экономика ЕС не восстановится до конца 2022 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не исключает сценария, при котором экономике еврозоны может потребоваться время до конца 2022 года, чтобы достигнуть уровня, на котором она была перед пандемией. Об этом говорится в опубликованном докладе финансового регулятора.
При пессимистичном сценарии развития ситуации ВВП еврозоны в этом году может снизиться на 12%. Во втором квартале текущего года не исключено ускорение падения экономики до 15%. При более мягком течении кризиса ЕЦБ ожидает снижения ВВП на 5% в 2020 году.
Ранее стало известно, что в марте безработица в Евросоюзе выросла до 6,6%, в еврозоне (валютном союзе, объединяющем 19 стран ЕС) — до 7,4%. И в том и в другом случае рост составил 0,1 п. п. по сравнению с февралём.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3 274 747 человек по всему миру, 233 792 скончались. Больше всего умерших в Италии (27 967), Великобритании (26 771), Ипании (24 543) и Франции (24 376). Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1 070 032 человек, из них 63 019 скончались от COVID-19.
В России на сегодняшний день зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек, писал NEWS.ru.
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