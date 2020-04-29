https://static.news.ru/photo/c2564154-8ae9-11ea-90e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/Global Look Press

В марте безработица в Евросоюзе выросла до 6,6%, в еврозоне (валютном союзе, объединяющем 19 стран ЕС) — до 7,4%. И в том, и в другом случае рост составил 0,1 п.п. по сравнению с февралём.

В марте 2020 года, когда государства-члены начали широко внедрять меры сдерживания COVID-19, уровень безработицы в еврозоне с учётом сезонных колебаний составил 7,4%, в ЕС — 6,6%, — сообщили в Евростате.

По данным статистики, в марте в странах ЕС были признаны безработными 14,14 млн мужчин и женщин, по сравнению с февралём, их стало больше на 241 тысячу. 2,76 млн безработных ЕС — молодые люди до 25 лет.

Как писал NEWS.ru, на фоне пандемии коронавируса в России зафиксирован небольшой рост безработицы, преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса. Такие данные приводит Федерация независимых профсоюзов России. Согласно им, ситуация «не является критической», зафиксированы отдельные случаи увольнений. В основном увольнения происходят в сфере малого и среднего бизнеса, однако точно оценить ситуацию сложно из-за малого количества профсоюзов в этих секторах экономики.