За месяц заразившихся коронавирусом в мире стало втрое больше

https://static.news.ru/photo/8b4c0ffa-8ba6-11ea-b7e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заразившихся коронавирусом в мире за прошедший месяц увеличилось более чем в три раза — с 1 млн до 3,2 млн человек. Однако темп прироста новых случаев заражения снижается уже четвертую неделю подряд.

Если в начале апреля их число росло на 200% за семь дней, то сейчас — только на 21,5%. На каждые 100 тысяч человек в мире приходится 41 заразившийся (месяц назад — меньше 13). Количество жертв коронавируса за апрель возросло почти в шесть раз — с 50 тысяч до почти 300 тысяч. При этом условный показатель смертности увеличился с 5% до 7,12%.

Стремительно растёт и число выздоровевших — в начале месяца их было 200 тысяч, сейчас — уже более миллиона.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3 274 747 человек по всему миру, 233 792 скончались. Больше всего умерших в Италии (27 967), Великобритании (26 771), Ипании (24 543) и Франции (24 376). Наибольшее число заражённых зафиксировано в США — 1 070 032 человек, из них 63 019 скончались от COVID-19.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что более 50% тяжёлых заболевших коронавирусом в Москве имели отрицательные тесты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.