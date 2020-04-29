Собянин заявил, что 50% тяжелобольных COVID-19 имели отрицательные тесты

https://static.news.ru/photo/50cf5cec-8b10-11ea-a546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы заявил, что почти у половины больных коронавирусом в тяжёлой форме тесты показывали отрицательный результат.

До 50% тяжелобольных пациентов, а многие уже находятся на ИВЛ и в реанимации, у них тоже по две отрицательных пробы на коронавирус было, а мы видим, что они тяжело больны, и это точно коронавирус, — заявил Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Столичный градоначальник считает, что нет однозначного ответа на вопрос может ли человек повторно заразиться коронавирусом. Он подчеркнул, что большинство учёных полагают, что после перенесённого заболевания человек приобретает иммунитет, как минимум на несколько месяцев.

Журналисты спросили у Собянина можно ли снимать режим самоизоляции у людей, которым тест на коронавирус два раза показал отрицательный результат.

Сложный вопрос, на который нет простого ответа, нужно пользоваться общими ограничениями, которые есть в Москве, если найдём понятные механизмы, постараемся ввести, будем думать, — ответил Собянин.

NEWS.ru писал, что мэр Москвы призвал людей, заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к врачам. Он подчеркнул, что 2/3 смертей сегодня — люди, которые занимались самолечением.

В России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.