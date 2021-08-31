В Египте погибла российская туристка

Грузовик сбил российских туристов на трассе Хургада – Каир в Египте. Женщина скончалась, её муж госпитализирован. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в стране.

31 августа во время краткой остановки на обочине трассы туристического автобуса, следовавшего из Хургады в Каир, супружеская пара из России была сбита грузовым автомобилем. В результате инцидента женщина погибла на месте, — цитирует агентство сообщение дипмиссии.

Муж скончавшейся туристки, пострадавший в результате инцидента, доставлен в больницу города Суэц. Отмечается, что серьёзной угрозы здоровью мужчины нет, его могут выписать уже к вечеру.

Кроме того, у супружеской пары есть несовершеннолетняя дочь, которая находилась в момент трагедии в автобусе. В диппредставительстве сообщили, что до возвращения отца в отель сотрудники генконсульства в Хургаде будут присматривать за дочкой.

Ранее в Красноярском крае 13-летняя девочка угнала автомобиль марки Toyota Carina. Школьница не справилась с управлением и попала в ДТП.