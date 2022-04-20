В ДНР заявили о сдаче в плен пяти украинских военных с «Азовстали»

Пятеро украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и покинули металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram. Уточняется, что о предложении сдаться они узнали из листовок, которые были сброшены на территорию промзоны накануне.

Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооружённых сил РФ, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь», — сообщили в ведомстве.

Накануне российские войска обстреляли комбинат «Азовсталь» агитационными снарядами, в которых находились листовки с объяснением, как правильно сдаваться. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Семён Ерёмин. Он отметил, что у военных из России нет задачи убить кого-либо при обстреле.

Однако подавляющее большинство украинских военных отказалось от предложения Минобороны России сложить оружие и добровольно выйти из «Азовстали». Боевые действия продолжились.