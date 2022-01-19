В ДНР заявили о готовящихся терактах со стороны Украины

Разведка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) располагает информацией о подготовке командованием силовой операции украинской армии диверсий у линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом рассказал Донецкому агентству новостей заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.

Получены достоверные данные о подготовке командованием Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне операции Объединённых сил диверсионных актов на территории Донецкой и Луганской народных республик вблизи линии соприкосновения сторон. Командиром сил специальных операций ВСУ генерал-майором Григорием Галаганом отданы указания 8-му полку специального назначения на подготовку и проведение данных терактов, — приводит его слова агентство.

По информации Баcурина, диверсии могут произойти, в частности, на трансформаторных подстанциях, водо- и газопроводах в Дoнецке, Горловке и других наcелённых пунктов.

В дальнейшем армия Киева планирует провести ряд подрывов на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства, — резюмировал он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области в настоящее время находятся 120 сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). Они намерены совершить провокации в Авдеевке и Красном Лимане. Туда уже доставлены «резервуары с неустановленными химическими компонентами».

Также Шойгу отметил, что в мире продолжается обострение военно-политической обстановки. США наращивают военное присутствие у российских границ. По словам министра, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около восьми тысяч военных.