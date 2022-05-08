В ДНР сообщили, что всего с «Азовстали» эвакуировано 182 человека

Фото Алексей Куденко/РИА Новости

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в общей сложности было эвакуировано 182 человека, об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. Отмечается, что освобождённых гражданских лиц перевезли в населённый пункт Безыменное, где им оказали медпомощь и предоставили ночлег.

В общей сложности с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуированы 182 человека, в том числе старики, женщины и дети. Подразделениями Вооружённых Сил Российской Федерации и Донецкой Народной Республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины, — указано в сообщении.

7 мая Министерство обороны России подтвердило завершение эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь». По данным российского военного ведомства, в период с 5 по 7 мая с предприятия удалось вывести 51 человека, включая 11 детей. В МО РФ накануне заявили, что число покинувших завод мирных жителей достигло 176 человек.

Боевые действия в Мариуполе идут практически с самого начала российской военной операции на Украине. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии всего города за исключением промышленной зоны.

После этого российский лидер распорядился отменить штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Путин заявил, что принял это решение для «сохранения жизней и здоровья наших солдат и офицеров», но распорядился блокировать промзону.