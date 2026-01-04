Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 17:09

«В чистом виде»: психиатр о смехе Мадуро перед агентами США

Шуров: Мадуро смехом обесценил спецоперацию против себя

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: IMAGO/Ton Molina/imago-images.de/Global Look Press
Президент Венесуэлы Николас Мадуро смехом перед агентами США на Манхэттене обесценил спецоперацию по своему захвату в Каракасе, рассказал aif.ru врач-психиатр Василий Шуров. Накануне стало известно, что политик в наручниках в антинаркотическом управлении сказал на камеру: «Доброй ночи, счастливого Нового года».

Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо. Пройдя путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы, он приобрел серьезную закалку, — констатировал врач.

Шуров усомнился, что с Мадуро поступят точно так же, как с президентом Ирака Саддамом Хусейном. По его словам, оппоненты венесуэльского лидера слишком слабы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что страны Южной Америки могут повернуться против американского президента Дональда Трампа из-за атаки на Венесуэлу. По его словам, если это произойдет, США утратят значительное влияние в Западном полушарии.

Николас Мадуро
врачи
США
Венесуэла
