Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
По её словам, чтобы не заразиться, необходимо избегать мест с большим скоплением людей, чаще мыть руки, а также употреблять больше витаминов. Если же граждане заболеют, Готтвальдова призвала их «отлеживаться дома», чтобы не заражать других людей.
В настоящий момент в республике преобладает вирус гриппа типа А. Государственный институт здравоохранения сообщает, что на каждые 100 тысяч граждан регистрируется 1865 больных,
Из-за осложнений, связанных с гриппом, скончались уже 12 человек. По сравнению с показателями минувшей недели число заболевших возросло почти на треть, — заявила Готтвальдова.
Ранее NEWS.ru писал, что ученые университета Женевы разработали лекарство против вирусов на основе сахара. Медики утверждают, что новый препарат может помочь в борьбе с гриппом и коронавирусом.
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