https://static.news.ru/photo/f3288f86-443e-11ea-b7f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.

По её словам, чтобы не заразиться, необходимо избегать мест с большим скоплением людей, чаще мыть руки, а также употреблять больше витаминов. Если же граждане заболеют, Готтвальдова призвала их «отлеживаться дома», чтобы не заражать других людей.

В настоящий момент в республике преобладает вирус гриппа типа А. Государственный институт здравоохранения сообщает, что на каждые 100 тысяч граждан регистрируется 1865 больных, сообщает РИА Новости.

Из-за осложнений, связанных с гриппом, скончались уже 12 человек. По сравнению с показателями минувшей недели число заболевших возросло почти на треть, — заявила Готтвальдова.

Ранее NEWS.ru писал, что ученые университета Женевы разработали лекарство против вирусов на основе сахара. Медики утверждают, что новый препарат может помочь в борьбе с гриппом и коронавирусом.