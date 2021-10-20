В Чехии назвали причину газового кризиса в Европе

Причиной неконтролируемого роста цен на газ стало решение Евросоюза прервать разработку традиционных видов топлива для сокращения выбросов в атмосферу. Об этом в своей статье в газете iDnes написал чешский журналист Йиржи Сладек. Он раскритиковал этот шаг Брюсселя, на который он пошёл без обдуманной альтернативной системы использования возобновляемых ресурсов.
Газ превратился для Европы в незаменимый источник энергии в момент перехода от «старой углеродной» эры к «новому возобновляемому» будущему, — сказал Сладек.
По его словам, Европе будет сложно обойтись без топлива, которое импортируется из России и Норвегии. Он также отметил, что европейцы уже не могут отапливать жильё. При этом Еврокомиссия не отменяет налог на электроснабжение.
Читатели статьи выразили недовольство сложившейся ситуацией.
Кто-нибудь ещё считает, что Евросоюз — залог демократии и процветания? Может, только те, кто тянет дотации, — написал пользователь с ником Jaroslav Bárta.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. По его словам, утверждения о том, что он начался из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», беспочвенны. Зампред правительства отметил, что ситуация может повториться в будущем, поскольку топлива в европейских газохранилищах не хватает.