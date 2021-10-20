В Чехии назвали причину газового кризиса в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста белорусскому дипломату в связи с нарушением литовской границы сотрудником белорусской пограничной охраны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. В ноте требуются разъяснения по поводу инцидента и принятия необходимых мер.

В связи с инцидентом 18 октября, когда сотрудник пограничной службы Белоруссии вплотную подошёл к литовскому пограничному знаку номер 0133, в МИД был вызван представитель посольства Белоруссии, которому вручена нота протеста,...