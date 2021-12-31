В Британии захотели лишить экс-премьера высшего ордена

Более 100 тысяч человек за полдня подписали петицию с призывом лишить бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена в стране. Её создал пользователь с ником Angus Scott на специализированном сайте change.org.

По состоянию на 09:15 по мск петицию подписали уже 111 508 человек. Целью является сбор подписей 150 тысяч человек.

Тони Блэр нанёс непоправимый ущерб конституции Соединённого Королевства и самой структуре общества нации. Он лично несёт ответственность за гибель огромного числа невинных мирных жителей и участие в различных конфликтах, — говорится в сообщении.

Автор петиции отметил, что Блэра стоит привлечь к ответственности за военные преступления. По его словам, уже за это бывший премьер должен быть лишён высшей награды.

В свою очередь пользователи, подписывающие петицию, придерживаются аналогичного мнения. Они считают, что чиновника также нужно судить за «предательство».

«Тони Блэр должен быть привлечён к ответственности, а не посвящен в рыцари. Кто-то вроде него, будучи удостоенным такой чести, показывает, насколько коррумпированной и подлой является система»; «Пока таких людей как Блэр уважают, эта система позорит нас», — высказались юзеры.

Тони Блэр удостоился Ордена Подвязки в 2022 году. Актёр Дэниел Крейг тогда же получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в кино и театре. Примечательно, что такая же награда по сюжету фильма об агенте 007 есть и у Джеймса Бонда, которого сыграл Крейг в нескольких частях бондианы. Помимо него, в список награждённых в Британии вошли более 1200 человек — учёных, политиков, спортсменов и людей, которые внесли значительный вклад в сбор средств для благотворительных организаций.