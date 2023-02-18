В Британии призвали прислушаться к россиянам The Independent: россияне поддерживают спецоперацию на Украине не из-за пропаганды

Фото: Alexander Zemlianichenko Jr / XinHua / Global Look Press

Журналист британского издания The Independent Мэри Дежевски заявила, что россияне готовы противостоять внешнему врагу не под влиянием пропаганды, а из-за исторической памяти. Она подчеркнула, что это в этом заключается главное отличие между жителями России и Украины, которые имеют разные позиции относительно версий вокруг своего прошлого. Она призвала Запад не списывать все на пропаганду.

Одна из причин, по которой точка зрения РФ почти не рассматривается в западном дискурсе, — это распространенное убеждение, что россиян заставляют придерживаться официального курса страны. Память о Великой Отечественной войне пережила распад СССР и обеспечила сегодняшнюю Россию одной из самых заветных национальных историй, которую чтят и хранят во всех частях страны, — сказала Дежевски.

Она добавила, что западные страны продолжают ждать «прозрения» россиян.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале ранее заявил, что западная элита занимается целенаправленным обнулением истории. Так он прокомментировал удаление руководством американской онлайн-платформы Change.org петиции от граждан Италии, которые выступили против искажения истории освобождения Освенцима после появившихся в СМИ заметках о том, что этот подвиг совершен украинскими военными, а не советскими. Он подчеркнул, что навязывание населению ложных представлений — в перспективе «куда более вредоносно, чем разрыв экономических связей».