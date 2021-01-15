В Бразилии запросили разрешение на экстренное использование «Спутника V»

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica запросила у регулирующего органа Anvisa разрешение на экстренное использование «Спутника V». Запрос на применение 10 млн доз российской вакцины оформлен 15 января.
Крупная партия препарата должна поступить в Бразилию в первом квартале 2021 года,
В граничащем с Бразилией Парагвае 15 января 2021 года министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник V». Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры, которая не предполагает дополнительных клинических исследований.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальную заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе планируется подать в феврале 2021 года. Об этом заявил глава принимавшего участие в разработке препарата Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, в ближайшее время планируется опубликовать экспертную оценку, которая должна продемонстрировать высокую эффективность препарата.