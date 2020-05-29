В Бразилии выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки

В Бразилии за 24 часа зарегистрировали рекордное число новых пациентов с коронавирусом. Инфекцию подхватили 26 417 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
Жертвами COVID-19 стали ещё 1156 человек, общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в Бразилии возросло до 26 754,
По количеству заразившихся инфекцией южноамериканская страна вышла на второе место в мире и уступает лишь Соединённым Штатам. Президент Бразилии Жаир Болсонару неоднократно ставил под сомнение угрозу, которую несёт в себе коронавирус. Политик предупреждал, что более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии сломают Бразилию, писал NEWS.ru.
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