В Бразилии рассмотрят вопрос о поставках «Спутника V»

Национальный регулятор Бразилии Anvisa опять рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V». Специальное совещание по этому вопросу пройдёт 4 июня, сообщает РИА Новости.
Агентство
Запрос региональных правительств на импорт вакцины «Спутник V» в Бразилии уже рассматривали. В конце апреля регулятор отклонил его из-за «недостающей информации». Необходимые документы позже были переданы в Anvisa.
Ранее стало известно, что жители Бразилии высыпали на улицы крупных городов с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару. Они винят его в медленной вакцинации из-за отказа покупать препараты, в том числе российский «Спутник V», а также в том, что страна захлёбывается от случаев заражения.