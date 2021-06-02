В Бразилии рассмотрят вопрос о поставках «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/8f85312e-c335-11eb-ab10-96000091f725_660.jpg Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальный регулятор Бразилии Anvisa опять рассмотрит вопрос об импорте российской вакцины «Спутник V». Специальное совещание по этому вопросу пройдёт 4 июня, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает , что запросы о выдаче разрешения на импорт вакцин от коронавируса «Спутник V» и Covaxin в экстренном порядке рассмотрят директора совета Anvisa.

Запрос региональных правительств на импорт вакцины «Спутник V» в Бразилии уже рассматривали. В конце апреля регулятор отклонил его из-за «недостающей информации». Необходимые документы позже были переданы в Anvisa.

Ранее стало известно, что жители Бразилии высыпали на улицы крупных городов с требованием импичмента президента страны Жаира Болсонару. Они винят его в медленной вакцинации из-за отказа покупать препараты, в том числе российский «Спутник V», а также в том, что страна захлёбывается от случаев заражения.