В Бразилии обвинили США в обострение холодной войны Бразильский депутат Шиналья: США несут ответственность за обострение холодной войны

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

США несут ответственность за текущую ситуацию в области международной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на депутата Национального конгресса Бразилии Арлинду Шиналья. По его словам, действия Вашингтона привели к новому витку холодной войны.

Был такой анекдот. Судья спрашивает у подсудимого, признает ли он вину в ограблении банка. Тот отвечает: «Признаю, но он первым начал». Это, конечно, шутка, но она отражает суть — США несут основную ответственность за разрастание холодной войны до тех масштабов, которые она приобрела сегодня, — заявил Арлинду Шиналья.

Политик напомнил о том, что США обещали России не приближать НАТО к границам России, однако неоднократно нарушали собственное слово. Он также процитировал отрывки из официальных сообщений американских дипломатов и признания представителей политического истеблишмента США, в которых подтверждалось, что позиция Москвы была им известна, как и возможная реакция на расширение НАТО.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США разрабатывают планы информационной войны против России на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, это связано с падением авторитета Вашингтона в этом регионе.