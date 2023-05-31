В Боливии заявили о необходимости ООН работать над перемирием на Украине Президент Боливии призвал ООН добиться прекращения огня между Россией и Украиной

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Луис Арсе

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что ООН должна активно работать над тем, чтобы прекратить огонь между Россией и Украиной. В урегулирование ситуации свою лепту могут внести и страны Южной Америки, отметил он в ходе выступления на саммите лидеров стран региона, сообщает РИА Новости.

Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной... и чтобы НАТО перестала думать о своих планах экспансии. Южная Америка также может предпринять усилия в данном направлении, — подчеркнул Арсе.

Боливийский лидер считает, страны Южной Америки сталкиваются с последствиями украинского кризиса. Его источником он назвал «ненужные намерения НАТО расширить радиус своих действий». В итоге они привели к сильным последствиям в продовольственной, энергетической областях и в сфере удобрений, добавил Арсе.

Ранее заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Киевом. От международного сообщества для этого требуются усилия, отметил дипломат на заседании Совбеза ООН.