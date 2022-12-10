В Болгарии прошел митинг за нейтралитет страны и дружбу с Россией

В Болгарии прошли шествие и импровизированный митинг с лозунгами за мир, нейтралитет страны и ее дружбу с Россией, сообщает ТАСС. По данным агентства, в акции приняли участие около 200 человек.

Участники прошли по центральной улице от администрации президента до здания парламента. Митингующих охраняли полицейские наряды. Участники несли плакаты, на которых было написано: «Россия не угроза для Болгарии. Россия — наш освободитель, друг и брат», «Кто пойдет против священной России, рано или поздно разобьет голову», «Поддерживаем миссию России, которая проводится во имя истины, мира и всего человечества», «Мы не нейтральны! Мы за Россию! Победа наша!», «Победа России — это и победа Болгарии и всего человечества», «Вместе с Россией против фашизма», «Вместе навсегда».

Организатором митинга выступило гражданское объединение «Национальная гражданская инициатива за суверенитет Болгарии и других государств мира».

В пресс-службе мэрии сообщили, что митинг не согласован с городской администрацией, его прекратили на основании информации, полученной от Государственного агентства национальной безопасности.