Bloomberg: Россия затягивает регистрацию вакцины из КНР

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Вакцина от коронавирусной инфекции китайской компании CanSino Biologics пока не зарегистрирована в России, хотя это уже должно было произойти. Как пишет Bloomberg со ссылкой на три разных источника, знакомых с ситуацией, РФ не торопится регистрировать препарат из КНР, так как отдаёт приоритет собственным вакцинам.

Уточняется, что российская компания «Петровакс Фарм», являющаяся партнёром CanSino, подала документы на регистрацию китайской вакцины ещё в ноябре прошлого года. Но на тот момент было ещё неясно, насколько быстро Россия сможет организовать производство собственных препаратов. Теперь же в РФ производится уже три вакцины — «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова.

«Петровакс», закончивший третью фазу испытаний CanSino в прошлом году, ранее заявлял, что надеется на выдачу Россией первого международного разрешения в январе. Однако недавно Минздрав запросил дополнительную информацию, — сообщил представитель российской компании.

Эффективность препарата из КНР оценивается в 65,7%. На данный момент его применение, помимо Китая, одобрено в Венгрии, Мексике и Пакистане.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Соединённых Штатов проверили эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против южноафриканского штамма COVID-19. Для этого они изучили кровь жителей Аргентины, привитых препаратом. Эксперты пришли к выводу, что «Спутник V» менее эффективен в борьбе с этой мутацией заболевания.