В Берлине прокомментировали решение России выслать двух дипломатов

Решение властей России выслать двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное решение Берлина не стало неожиданностью, но правительство ФРГ считает его необоснованным, заявили в МИД Германии. В ведомстве считают, что решение Москвы осложнит отношения двух стран, передаёт РИА Новости.

Этот шаг не стал неожиданным, но с точки зрения федерального правительства он абсолютно не обоснован, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что решение Берлина выслать российских дипломатов от 15 декабря было принято на основе решения суда Германии. При этом подчёркивается, что Берлин стремится к диалогу с Москвой на основе международного права и взаимного уважения, а решение МИД России вновь обременяет эти отношения.

Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В свою очередь МИД Росcии анонсировал ответные меры по высылке дипломатов. В ближайшее время ведомство сделает заявление по этому поводу.

Ранее Выcший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хaнгошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Представитель Бeрлинского суда сообщила, что выдача осуждённого в ФРГ на пожизненное заключение гражданина России возможна, но решать этот вопрос будут ужe другие инстанции.